İngiltere'nin Kent kontluğundaki özel bir yatılı okul olan Farringtons Okulu'nun müdürü David Jackson, velilere yazdığı bir mektupta, kurumun sınıflarda ve lisedeki diğer kapalı alanlarda zorunlu yüz maskesi takmayı yeniden uygulamaya karar verdiğini açıkladı.

Jackson, devlet okulunun maskelerle ilgili kurallarından muaf olan öğrencilerden “bunu belirtmek için sarı bir rozet takmalarının” isteneceğini de sözlerine ekledi .

Talebin ardından okulun veli grubunda Nazi dönemi benzetmesi yapılarak karar eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ana kampanya grubu UsForThem'in kurucu ortağı Molly Kingsley, The Telegraph'a sarı rozetlerle ilgili kararın tarihi çağrışımları son derece rahatsız edici hale getirdiğini söyledi.

Ayrıca, tıbbi açıdan savunmasız olan çocuklardan maske takmaktan muaf tutulmalarını istemenin, onları yalnızca daha fazla “damgalamaya” hizmet edeceğini ifade etti.

Kingsley, uygulamanın nadir olmadığını ve başka yerlerde sarı yıldızların kullanıldığını iddia ediyor.

Yahudiler, Nazi soykırımı döneminde kolayca işaretlenebilmeleri için sarı bir yıldız takmaya zorlandılar.

Bu nedenle sarı yıldız takmanın bu döneme duyarsızlığı temsil ettiği düşünülüyor.