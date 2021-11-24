Kolombiya’nın Narino bölgesinin Samaniego kentinde ulusal istihbaratla birlikte güvenlik güçlerinin yürüttüğü narkotik operasyonda, 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Devlet Başkanı Duque, "Narko-terör" örgütü olarak adlandırdığı ELN’ye ait uyuşturucu maddenin bu yıl ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Kolombiya polisi, uyuşturucu maddenin bir üretim tesisinde çözelti halinde bulunduğunu açıkladı.