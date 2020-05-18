Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kademeli olarak kaldırılırken, sokağa çıkanların sayısı da arttı. Uzmanlarsa ısrarla maske kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Hong Kong Üniversitesinde yapılan bir araştırma, uyarının ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Hamsterlar üzerinde yapılan inceleme, maskenin virüsün yayılımını yüzde 60 oranında engellediğini kanıtladı.

Araştırmada, enfekte hamsterların bulunduğu kafeslere yakın mesafeye, sağlıklı hamsterların olduğu kafesler yerleştirildi. Bazı kafeslerin arasına, tek yönlü hava akışını sağlayan cerrahi maskeler takıldı.

"Maske kullanımının gerçekten önemli olduğuna inanıyoruz"

Bir haftanın sonunda, virüsün bulaşma oranı yüzde 60'tan fazla azaldı. Maske olmayan kafeslerdeki sağlıklı hamsterların üçte ikisinin enfekte olduğu, maskeli enfekte hamsterların virüsü yüzde 15 oranında bulaştırdığı anlaşıldı.

Maskeli sağlıklı hamsterlerın enfekte olma riskinin ise yüzde 35 olduğu tespit edildi.

Araştırmanın başındaki Mikro-Biyolojist Profesör Yuen Kwok-Yung, enfekte kişilerin maske kullanarak çevrelerindekileri koruduklarına dikkat çekti. Ancak enfekte olanların büyük kısmının belirti göstermediğini de hatırlattı, "Maske kullanımının gerçekten önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.