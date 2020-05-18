Yeni Delhi'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gaziabad'da binlerce göçmen işçi, kendileri için tahsis edilen tren veya otobüs seferlerine kayıt yaptırabilmek için Ram Lila Meydanı'nda bir araya geldi.

Sosyal mesafeyi gözetmeyen işçilerin COVID-19'u başka eyaletlere taşımasından endişe ediliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

İsmi açıklanmayan göçmen işçilerden biri, "Virüs hakkında bir şey bilmiyorum. Fakat açlıktan ölmek istemiyorum." dedi.

Sosyal medyaya düşen görüntülere çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Hindistan’da COVID-19 vaka sayısı 96 bin 492'ye yükselirken, salgın dolayısıyla 3 bin 41 kişi yaşamını yitirmişti.

Protestolar sürüyor

Öte yandan, Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrinde bir araya gelen yüzlerce göçmen işçi, evlerine dönebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ederek gösteri düzenledi.

Gösteri sırasında göçmen işçiler, polise ve yoldan geçenlere taş ve sopa fırlattı.

Emniyet mensupları, göz yaşartıcı gaz ile protestoculara müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.