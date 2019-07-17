ABD'deki Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ABD hükümetinin 1946 ve 1958 yılları arasında test yaptığı Marshall Adaları'ndaki bazı bölgelerin radyasyon oranı alarm seviyesinde.

Öyle ki, kimi bölgelerde ölçülen değerlerin, nükleer serpintilerin yaşandığı Çernobil ve Fukuşima santrallerinin çevresinde ölçülen değerlerden 10 ile bin kat fazla olduğunu belirtiliyor.

Marshall Adaları'ndaki Bikini adlı mercan adasında 1954 yılında yapılan "Castle Bravo" adı hidrojen bombası testinin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan bombalardan bin kat daha güçlü olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, Bikini Adası'nda tespit edilen nükleer serpintinin bölgedeki en yüksek miktar olduğunu ifade etti.

Bikini Adası'nın halkı 1946'da zorunlu yer değişimine tabi tutulmuş, 1960'lı yıllarda ABD hükümetinin adanın yerleşim için güvenli olduğunu açıklamasından sonra adaya gidenler yüksek radyasyon oranı sebebiyle yeniden göç etmek zorunda kalmışlardı.

Nüfusun bir kısmı sonraki yıllarda kanser ve radyasyon kaynaklı hastalıklara yakalanmıştı.

ABD, 1946'dan 1992'ye kadar farklı yerlerde toplam bin 54 nükleer test gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA