Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 04:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manş Denizi'nde ceset bulundu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Boulogne-sur-Mer Savcısı Philippe Sabatier, Manş Denizi'nde ceset bulunduğu duyurdu.
Savcı Philippe Sabatier, yaptığı açıklamada, Manş Deniz'inde Calais açıklarında bulunan cesedin uzun süredir denizde olduğu belirtildi.
Bu kişinin düzensiz göçmen olup olmadığı söylemenin bu aşamada bilinmediği ifade eden Sabatier, cesedin adli incelenmesinin yapılacağı ve kimlik tespiti için cesede ait DNA örneğinin alınacağını kaydetti.
Soruşturma başlatıldı
Sabatier, ölüm nedeninin araştırılması için soruşturmanın başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Fransa İngiltere Düzensiz Göçmenler
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