Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 04:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malili kadın "dokuz" doğurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi. Anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mali Sağlık Bakanlığı, Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığını ve dokuz bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.
Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.
Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.
Etiketler: anne
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