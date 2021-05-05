Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, Lazkiye'nin doğusundaki Hiffe bölgesi ile Hama'nın batısındaki Misyaf bölgesindeki bazı noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "Hava savunma sistemleri, düşman hedeflere karşılık verdi" ifadesine yer verildi.

El-İhbariyye: Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Haberde, Lazkiye kırsalında bir plastik deposunun hedef alınması sonucu çıkan yangına müdahale edildiği aktarıldı.

Esed rejimin haber kanalı El-İhbariyye ise saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Esed rejiminin saldırı iddiaları

Lazkiye ve Hama illerinde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 8 Nisan, 16 Mart, 28 ve 15 Şubat tarihlerinde Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.