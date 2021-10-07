Mali ordusunun Twitter hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Bandiagara kenti yakınlarında, askerleri taşıyan konvoyun silahlı terörist gruplarca tuzaklanan patlayıcıyla hedef alındı.

Saldırıda 9 asker hayatını kaybetti, 11 asker yaralandı ve 3 araç kullanılamaz hale geldi.

20 motosikletli ele geçirildi

Açıklamada, 15 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 20 motosikletin ele geçirildiği kaydedildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.