Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de terör saldırısı: 11 asker öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Mali'nin Mopti bölgesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 11 asker hayatını kaybetti.
Mali'de ordudan yapılan yazılı açıklamada, askerleri taşıyan konvoyun, Mopti bölgesinin Boni mevkisinde bomba yüklü araçla hedef alındığı belirtildi.
Saldırıda 11 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin yaralandığı kaydedildi.
"3 ülke sınırı"
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
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