Maliactu sitesindeki habere göre, silahlı kişilerce 28 Aralık'tan bu yana Mopti bölgesindeki Koro, Bankass ve Bandiagara beldelerindeki çeşitli köylere saldırı düzenlendi.

Saldırılarda en az 20 kişi öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Silahlı kişiler, köylerdeki evleri ve motorsikletleri ateşe verdi, köy sakinlerinin hayvanlarını kaçırdı.

Mali'deki şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

Kaynak: AA