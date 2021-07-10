Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mopti'de devriye gezen MINUSMA askerlerinin aracının mayına çarptığını açıkladı.

Olayda 7 asker yaralanırken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi El-Ghassim Wane de saldırıyı şiddetle kınadı.

4'ü Senegalli

Senegal Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada da yaralanan 7 askerden 4'ünün Senegalli olduğu belirtildi.

Bu, son 10 günde MINUSMA'yı hedef alan 3'üncü saldırı oldu. Dün ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesinde, BM askerlerinin aracı yola döşenen patlayıcıya çarpmış ve 3 asker yaralanmıştı.

MINUSMA'nın lojistik konvoyu da 30 Haziran'da Gao ile Tessalit arasındaki bir mevkide silahlı kişilerce saldırıya uğramış ve misyonda görevli bir sivil hayatını kaybetmişti.

Görev süresi uzatıldı

MINUSMA'nın görev süresi 30 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 1 yıl daha uzatılmıştı.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te BMGK kararıyla kurulan MINUSMA'da 13 bin 289 asker ve 1920 polis görev yapıyor.