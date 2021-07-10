Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 07.43'te deniz yüzeyinin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, eyalete bağlı Malonguane kentinin 112 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.
Sarsıntı Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud bölgesinde hissedildi.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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