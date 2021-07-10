Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 07:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırılar: 35 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 35 kişi öldü. Çok sayıda kişi de yaralandı.
Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, silahlı kişilerin perşembe günü, eyaletin Maradun bölgesinde intikam saldırıları düzenlediğini belirtti.
Shehu, saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde saldırılarda 39 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Bölgedeki yerel güvenlik güçlerinin 7 Temmuz'da silahlı kişilere karşı düzenlediği operasyonda 2 çete üyesi etkisiz hale getirilmişti.
Sıradaki Haber
İsrail güçlerinden Batı Şeria'da saldırı: 93 Filistinli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz