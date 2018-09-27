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Mali'de askeri araca saldırı

Batı Afrika ülkesi Mali'de askeri araçların geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.

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Malide askeri araca saldırı

Mali'de yerel basındaki haberlere göre, Timbuktu ile Mopti bölgeleri arasındaki Bambara-Maoude ve Douentza köylerinde iki askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker ve 1 sivil şoför öldü.

Mali Savunma Bakanı Tiena Coulibaly, güvenlik güçlerinin 5 yıldır terörle mücadele ettiğini, ordunun sivilleri koruma misyonunun sürdüğünü söyledi.

Mali'de şiddet olayları

Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla ayrılıkçı gruplar ile Mali hükümetinin Cezayir'de 2015'te imzaladığı barış anlaşmasına rağmen ülkenin merkez ve kuzey bölgelerinde şiddet olayları devam ediyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, yıl başından bu yana Mali'de toplumsal şiddet olaylarında 300'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Öte yandan BM'nin Mali'deki Barış Gücü (MINUSMA), 2013'ten bu yana 15 bine yakın personelle ülkedeki siyasi sürece destek vererek güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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