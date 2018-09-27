Firari Akın İpek’in tanığı FETÖ’ye parayla rapor yazmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın duruşması üçüncü gününde, İpek’in tanık olarak mahkemeye çıkardığı profesörün, örgüt için Türkiye hakkında parayla masa başında rapor yazdığı ortaya çıktı.

Firari İpek’in Londra’daki Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen Türkiye’ye iadesiyle ilgili davanın bugünkü duruşmasına, savunmanın dün mahkemeye getirdiği İngiliz profesör Jeffrey Jowell’in dinlenilmesine devam edildi.

Savcının, Jowell’e “Fetullah Gülen’in başında olduğu bir vakıf için para karşılığında çalıştığınız doğru mu?” diye sorması üzerine, İngiliz profesör, vakfın avukatlarının kendisinde talepte bulunması üzerine onları müşteri olarak kabul edip rapor yazdığını doğruladı.

Savcının soruları üzerine Jowell, raporunda görüşlerine yer verdiği 4 tanıkla hiç görüşmediğini ve raporu Türkiye’ye gitmeden masa başında hazırladığını kabul etti.

115 bin sterlin ücret aldığı ortaya çıkmıştı

Jowell, duruşmanın ardından FETÖ’den rapor yazmak için para alıp almadığı şeklindeki soruları ise yanıtsız bıraktı.

Jowell’in yanı sıra İngiliz Muhafazakar Parti milletvekili Edward Garnier’in de imzasını taşıyan rapor, 2016 yılında The Times tarafından gündeme getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağır ifadelerin yer aldığı rapor karşılığında Garnier’in 115 bin sterlin ücret aldığı ortaya çıkmıştı. Jowell’in aldığı ücret ise belirlenememişti.

Rapor FETÖ’ye bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın siparişi üzerine kaleme alınmıştı.

FETÖ'nün basın ayağı duruşmada

Bugünkü duruşmaya FETÖ'nün basın yapılanması içinde yer alan firari isimlerden Tarık Toros, Erhan Başyurt ve Turan Görüryılmaz'ın da aralarında olduğu bazı FETÖ üyeleri de katıldı.

Duruşmada İpek’in yanı sıra iadeleri istenen FETÖ’nün Irak sorumlusu Talip Büyük ile eski Bank Asya yönetim kurulu başkanı Ali Çelik de hazır bulundu.

Duruşmaya yarın sabah yerel saatle 10.00’da devam edilmek üzere ara verildi.

Yarınki duruşmada firari İpek’in avukatlarının mahkemeye sunacağı gizli tanığın dinlenilmesi bekleniyor.

Hakim dünkü duruşmada gündeme getirilen gizli tanık talebini kabul etmişti. Tanığın, FETÖ’nün yargı veya emniyet yapılanması içinde yer alan bir başka firari olabileceği öğrenildi.

Kaynak: AA