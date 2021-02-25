Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 08:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de 4 insani yardım görevlisi kaçırıldı
Mali'de, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden 4 kişi kaçırıldı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde bir kliniğin kurulumunda görevli 8 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) çalışanı, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırıldı.
Gruptaki 4 kadın serbest bırakılırken, Malili olduğu belirtilen 4 erkekten haber alınamıyor.
Mopti, 2012'den bu yana sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.
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