Toçigi Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aşikaga ilçesinin Nişinomiya bölgesindeki ormanlık alanda pazar günü çıkan yangını söndürme çalışmalarına halen devam ediliyor.

Ormanlık alana yakın 200'den fazla ev için tahliye uyarısı yapıldı.

Yangın 76,5 hektarlık ormanlık alana zarar verdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre şimdiye kadar yaralı rapor edilmezken, ormanlık alandaki bulunan bir Şinto tapınağındaki ahşap yapı zarar gördü.