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Dünya
AA 10.08.2023 12:51

Mali, Fransız vatandaşlarına ikinci emre kadar vize vermeyecek

Mali, Fransa tarafından "kırmızı bölge" ilan edilmesinin ardından mütekabiliyet esasınca Fransız vatandaşlarına ikinci emre kadar vize vermeyi durdurdu.

Mali, Fransız vatandaşlarına ikinci emre kadar vize vermeyecek
[Fotograf: TRT Haber]

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanlığının Mali'yi "ciddi bölgesel gerilim" gerekçesiyle "kırmızı bölge" olarak sınıflandırdığının şaşkınlıkla öğrenildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, mütekabiliyet esası uyarınca Mali'nin Fransız vatandaşlarına ikinci emre kadar vize vermeyeceği duyuruldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Mali ve Burkina Faso'nun Nijer'deki darbeye destek vermesinin ardından 7 Ağustos'ta Nijer, Mali ve Burkina Faso'ya seyahat uyarısı yayımlamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Nijer'deki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyursa da süre bitiminde askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geleceği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

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