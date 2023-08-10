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Dünya
AA 10.08.2023 12:14

Güney Kore: ABD'nin Çin'e teknoloji yatırımı sınırlaması ekonomimizi etkilemeyecek

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'in imzaladığı "ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek" belirli teknoloji sektörlerinde "endişe konusu ülke" olarak nitelendirdiği Çin'e yatırımı kısıtlayan kararnamenin, ülke ekonomisini olumsuz etkilemeyeceğini bildirdi.

Güney Kore: ABD'nin Çin'e teknoloji yatırımı sınırlaması ekonomimizi etkilemeyecek
[Fotograf: AFP]

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasak, gelecekteki yatırımlara uygulanacak ve yalnızca ABD vatandaşlarını ve kuruluşlarını kapsayacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kısıtlama ve yasaklamaların yerel şirketler üzerinde sınırlı etkisi olacağı belirtilerek, ekonomiye olumsuz etki beklenmediği kaydedildi.

Kararnamenin Güney Kore ekonomisi üzerindeki etkisinin yakından değerlendirileceği vurgulanan açıklamada, "gerektiği takdirde" hükümet ve yerel şirketlerin görüşlerinin Washington'a iletileceğinin altı çizildi.

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ABD yönetimi Çin'e teknoloji yatırımına sınırlama getirdi

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Biden, Hazine Bakanlığına "ulusal güvenlik için kritik öneme sahip yarı iletkenler ve mikroelektronik, kuantum bilgi teknolojileri ve yapay zeka sektörlerinde 'endişe konusu ülke' olarak nitelenen yerlerdeki ABD yatırımlarını düzenleme yetkisi veren" başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararnamede Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi dahil olmak üzere Çin, "endişe konusu ülke" olarak nitelendirilmişti.

Kararname kapsamında, ABD'lilerin belirli işlemleri Hazine'ye bildirme şartı getirilmiş ve tanımlanan 3 ileri teknoloji alanının dar alt kümeleriyle ilgili faaliyetlerde bulunan şirketleri içeren bazı başka işlemleri üstlenmesi yasaklanmıştı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, kararnamenin "endişe konusu ülke" olarak nitelenen yabancı ülkelerin ulusal güvenliği "riske atan" askeri, istihbarat, gözetleme ve siber teknoloji sektöründeki ABD yatırımlarını "istismar etmesini" önlemeye çalışacağına işaret edilmişti.

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