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Dünya
AA 24.01.2024 11:01

Malezya'dan BMGK'ya çağrı: İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanıyın

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İsrail'in Gazze'de her gün 246 Filistinliyi öldürdüğünü ve Gazze nüfusunun yüzde 85'e yakınının zorla yerinden edildiğini belirterek, "İsrail'in yaptıklarını soykırım olarak tanıma zamanıdır." dedi.

Malezya'dan BMGK'ya çağrı: İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanıyın
[Fotograf: AFP]

Bernama haber ajansına göre, Hasan, New York'taki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Malezya'nın "İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki ihlallerinin hukuki sonuçları" konusunda 23 Temmuz 2023'te Uluslararası Adalet Divanına başvurduğunu anımsatan Hasan, 19 Şubat'ta kamuya açık yapılacak oturuma katılacaklarını kaydetti.

"Filistinlilerin topraklarını ellerinden almaya yönelik girişim, uluslararası hukukun ihlalidir"

Hasan, "Filistinlilerin topraklarını ellerinden almaya yönelik herhangi bir girişim, uluslararası hukukun ihlalidir ve barış içinde birlikte var olma umudunu baltalamaktadır." ifadesini kullandı.

"İsrail'in yaptıklarını soykırım olarak tanıma zamanı"

İsrail'in Gazze'de her gün 246 Filistinliyi öldürdüğünü ve Gazze nüfusunun yüzde 85'e yakınının zorla yerinden edildiğini vurgulayan Hasan, "Bu hukuk ve ahlak dışı kıyım, bu konseyin üyelerinin tek bir karar almasına neden olmalıdır. İsrail'in yaptıklarını soykırım olarak tanıma zamanıdır. Filistin devletini BM'nin tam üyesi olarak tanıma zamanıdır." çağrısında bulundu.

Hasan, Malezya'nın Gazze'de acil ateşkes talep ettiğini ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kınadığını belirtti.

İsrail'in Gazze halkını topluca cezalandırmasının "hukuksuz ve ahlaksız" olduğunu kaydeden Hasan, bu ülkenen insan hakları ihlalleri için hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

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