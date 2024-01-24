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Dünya
AA 24.01.2024 10:53

İsrail saldırılarının 110. gününde Gazze'de onlarca kişiyi öldürdü

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 110. gününde onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail saldırılarının 110. gününde Gazze'de onlarca kişiyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin son 24 saatte Han Yunus'un batı bölgelerini bombalaması sonucu en az 50 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in, Filistin Kızılayının, Han Yunus'taki merkezinin kuzey kapısını hedef alması sonucu da yerinden edilmiş 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar, çevresinde aralıksız devam eden bombalamalar nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nde bulunanların güvenliğinden endişe duyduğunu belirtti. Bu kişilerin korunması ve isterlerse gitmelerine izin verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yaralıların buraya ulaşmasının imkansız olduğu kaydedildi.

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