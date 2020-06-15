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Malezya'da ibadethaneler yeniden açılıyor
[Fotoğraf: AA]
Malezya hükümeti, koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini hafifletme kapsamında ülkedeki gayrimüslimlere ait ibadethanelerin yeniden açılacağını duyurdu.
Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, gayrimüslimlere ait ibadet merkezlerinin bugünden itibaren kademeli olarak yeniden faaliyete başlayacağını bildirdi.
İlk etapta ülke genelinde 5 bin 230 ibadethanenin açılmasına izin verildiğini belirten İsmail, "Sosyal mesafe kuralları gereği ibadethanelerin sadece 3'te 1 kapasitesiyle kullanılmasına izin verilecektir." dedi.
10 Haziran'da kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılarak normalleşmenin başladığı Malezya'da toplam 8 bin 453 COVID-19 vakası görülürken, 121 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını MalezyaSon Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:23
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