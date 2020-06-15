Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 49 yeni vakanın 36'sı başkent Pekin'de görüldü.

Toptancı gıda pazarı, yeni vakaların odağında

Başkentte tespit edilen vakaların tamamı yurt içi kaynaklı olurken, yeni vakaların odağındaki Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde karantina tedbirleri alındı.

Pazarı kapatıp, tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya aldı.

Yakın zamanda pazarı ziyaret eden herkesin kendini 2 hafta karantinaya alması istenirken, pazar çevresinde yaşayan 46 bin kişinin test edileceği belirtildi.

Bazı sınıfların yüz yüze eğitime geçişi ertelendi

Vaka sayısındaki artış nedeniyle aşamalı olarak açılan okullarda bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ertelendi. Kent genelinde sosyal mesafe tedbirleri yeniden yürürlüğe konuldu.

Yetkililer, yeni vakaların COVID-19'un Avrupa'da görülen mutasyonuna benzediğini belirtirken, virüsün kişiler yoluyla mı yoksa ithal gıdalarla mı taşındığı bilinmiyor.

Kentteki tüm restoranlara, "ellerindeki pişmemiş gıdaları test ettirme" talimatı verildi.

Pekin'deki pazarda, yalnızca besi hayvanlarının eti satılabiliyor

COVID-19, ilk kez 2019 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentindeki hayvan pazarını ziyaret eden kişiler arasında görülmüştü.

Bilim insanları, virüsün bu pazarda satılan yarasa, pangolin gibi vahşi hayvanlarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğrayarak insanlara bulaşmasıyla ortaya çıktığı tahmininde bulunmuştu.

Pekin'deki pazarda Wuhan'dakinin aksine vahşi hayvan satışına izin verilmiyor, yalnızca besi hayvanlarının eti satılabiliyor.

Pekin dışında ülkede son 24 saatte yalnızca virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinde yurt içi kaynaklı 3 vakaya rastlandı. Farklı eyaletlerdeki 10 yeni vaka ise yurt dışından gelen kişilerde tespit edildi.

Çin ana karasında bugüne dek 83 bin 181 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan salgında vaka sayısı dünya genelinde 8 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 430 bini aştı.