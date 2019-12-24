Dünya
Malezya'da eğik mimarili otel inşaatı paniğe neden oldu24 Aralık 2019 Salı 09:29 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 09:39
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da inşaat halindeki bir otel binası, eğik mimarisi nedeniyle vatandaşların paniklemesine neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
Otel inşaatına dair sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta binanın devrilmek üzereymiş gibi gözükmesi nedeniyle çok sayıda vatandaş, fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşarak yetkilileri uyardı.
Fotoğrafın internet ortamında yayılması üzerine inşaat firması yetkilileri, yaptıkları açıklamada, otelin kendine has mimarisinden ötürü eğik göründüğünü belirterek bina inşaatının sorunsuz devam ettiğini belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler: Malezya kuala lumpur eğik otel