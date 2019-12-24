Dünya
Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü24 Aralık 2019 Salı 09:21 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 09:27
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların, Devletabad'ın Hili Geli köyündeki askeri karakola saldırdığı belirtildi.
Saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.
Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybeden askerlerin sayısının 10'un üzerinde olduğunu ileri sürdü.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 20 askerin öldürüldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: taliban Afganistan saldırı