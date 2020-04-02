Konuya ilişkin açıklama Malezya Sağlık Bakanlığından yapıldı.

Bakanlık, kaydedilen 208 yeni vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 116'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5 artışla 50'ye ulaştığını bildirdi.

Tedavi edilen hastalara ilişkin bilgi verilmedi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 287'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 939 bini aşmış durumda.