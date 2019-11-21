Dünya
Malezya'da bine yakın Çinli, internet dolandırıcılığından gözaltına alındı21 Kasım 2019 Perşembe 09:32 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 09:39
Malezya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık bin Çin vatandaşı gözaltına alındı.
[Fotoğraf: Reuters]
Polis Teşkilatına bağlı Göç İdaresinin sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamada, Selangor eyaletine bağlı Cyberjaya kentinde bine yakın Çin vatandaşının internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir çete kurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, operasyona ilişkin fotoğraf ve video da paylaşıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Malezya dolandırıcılık çin