Asya-Pasifik Yayın Birliği Genel Kurulu’nun bu yılki ev sahibi Japonya.

71 ülke, 274 üyeyle dünyaya hizmet sunan birlik, yayın kuruluşları arasında işbirliğine teşvik ediyor,ortak projeler üretilmesini sağlıyor.

TRT de dünyanın en büyük yayın birliğinin üyesi.

ABU Başkanlık görevi Japonya’da, yardımcılığını ise Çin ve Türkiye yürütüyor.

Genel Kurul’un açılışına Japonya İçişleri ve İletişim Bakanı da katıldı.

ABU Başkanı Ueda’nun açılış konuşması yaptığı toplantıdaki sahne gösterisi ilgiyle izlendi. Ardından Genel Kurul başladı.

"Hem içeriklerimize hem kurumumuza yoğun bir ilgi var"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ABU başkan yardımcısı olarak katılımcılara seslendi.

ABU toplantısını değerlendiren İbrahim Eren, Türkiye’nin bölgedeki gücüne dikkati çekti.

"Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesinde artan yoğunluğu, gücüyle birlikte TRT olarak da son yıllarda bu bölgede oldukça aktifiz. Hem içeriklerimize hem kurumumuza yoğun bir ilgi var ve bu ilgiden de memnuniyet duyuyoruz."

İbrahim Eren, ABU Genel Kurulu’nun Tokyo’da yapılmasının önemine ayrı bir parantez açtı.

"Bu sene Japonya’da Türk Kültür Yılı bu vesileyle Japonya ile yürüttüğümüz bazı ortak projeler vardı, belgesel projeleri, içerik projeleri onları da burada değerlendirme imkanı bulduk."

Kaynak: TRT Haber