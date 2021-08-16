Kraliyet sarayı Istana Negara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Muhyiddin'in istifa talebinin, Sultan Abdullah Şah tarafından kabul edildiği ve meclis çoğunluğu sağlayabilecek yeni başbakan adayı bulunana kadar Muhyiddin'in "geçici başbakan" olarak görev yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Malezya Kralı'nın koronavirüs salgını nedeniyle erken seçimden yana olmadığı vurgulandı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, iktidar koalisyonu üyesi Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) partisinin iktidar koalisyonuna desteğini çekme açıklamasının ardından eylülde yapılacak güven oylaması için muhalefet partilerine "hükümete destek" çağrısı yapmıştı.

Muhalefet koalisyonu Umut İttifakı, dünkü yazılı açıklamasında Muhyiddin'in teklifini reddetmiş ve bunun üzerine Muhyiddin, Malezya Kralı'na istifasını sunacağını bildirmişti.

İstifa kararını müzakere etmek için Muhyiddin, bu sabah bakanlarıyla bir araya gelmiş ve toplantı sonrası Ulusal COVID-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, kabinenin istifasını sunduğunu açıklamıştı.

Meclis çoğunluğunun desteğini kaybetmişti

Malezya Parlamentosunda 220 milletvekili bulunurken, iktidar olmak isteyen koalisyonun en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

1 Mart 2020'de göreve geldiğinde 115 milletvekili tarafından desteklenen Muhyiddin, parlamentoda 38 milletvekili bulunan UMNO'nun desteğini çekmesiyle Meclis çoğunluğunu kaybetmişti.

Muhyiddin'in istifasının ardından Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub, Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ve UMNO milletvekili Tengku Razali İsmail, Malezya Kralı'nın atayabileceği başbakan adayları arasında gösteriliyor.

İktidar koalisyonunda anlaşmazlıklar

23 Şubat 2020'de eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasıyla sonuçlanan siyasi krizin ardından eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin, muhalefetteki UMNO ve Malezya İslam Partisinin (PAS) desteğiyle yeni koalisyon kurarak başbakanlığı devralmıştı.

Muhyiddin'in başbakan olduktan sonra UMNO üyesi milletvekillerine kabinede az görev vermesi, iktidar koalisyonunda zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştı.

Bu yıl 29 Mart'ta düzenlenen UMNO Genel Kongresi'nde parti yönetimi, bir sonraki seçimlere kadar iktidar koalisyonunda kalmaya karar vermiş fakat seçimlerde Muhyiddin'i desteklemeyeceklerini ilan etmişti.

UMNO Genel Başkanı Zahid, 8 Temmuz'daki açıklamasında, Muhyiddin'in OHAL kararnamelerini kendi amaçları doğrultusunda kullandığını öne sürmüş ve UMNO'nun Muhyiddin'e desteğini çektiğini duyurmuştu.

Zahid'in açıklamasının ardından muhalefet partileri, Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu kaybettiğini iddia etmiş ve Meclis'te güven oylaması çağrısında bulunmuştu.