Malezya, Meta ve TikTok'tan zararlı içerik denetiminin artırılmasını istedi

Bernama'nın haberine göre, Malezya polisi ile Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu'ndan (MCMC) ortak açıklama yapıldı.

Ortak açıklamada, TikTok ve Meta yetkilileriyle dün yapılan toplantıda zararlı içeriklerin denetimi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "TikTok ve Meta, koordineli gerçek dışı davranışları engellemeye, dolandırıcılık ve yasa dışı çevrim içi kumar gibi zararlı içerikler konusunda derhal harekete geçmeye çağırılıyor." ifadesi kullanıldı.

MCMC'nin açıkladığı istatistiklere göre, sosyal medyada zararlı içerikler artış gösterdi ve 2024'ün ilk üç ayında 51 bin 638 münferit vaka, işleme alınması için çevrim içi platform sağlayıcılarına yönlendirildi.

Bu sayının 2023'ün tamamında 42 bin 904 olduğu belirtildi.

Açıklamada, TikTok ve Meta'dan toplantıda kararlaştırıldığı üzere kapsamlı bir iyileştirme planı ve stratejisi sunmaları istendiği aktarıldı.