Parçalı Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2024 16:39

Rusya'daki sellerde su altında kalan ev sayısı 10 bin 550'ye çıktı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına göre, ülkenin 37 bölgesindeki 226 yerleşim birimi nehirlerdeki su taşkınlarından etkilendi.

Rusya'daki sellerde su altında kalan ev sayısı 10 bin 550'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Su altında kalan ev sayısı 10 bin 550, bahçe sayısı 19 bin 139, köprü sayısı 160 oldu.

Sel tehlikesi nedeniyle acil durumun ilan edildiği Kurgan ve Tümen bölgelerinin bazı yerlerinde geçici konaklama merkezleri oluşturuldu ve tahliyeler başladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, su taşkınları yaşanabilecek bölgelerdeki vatandaşları uyarıları ciddiye alma ve tahliye olma çağrısında bulundu.

Ural Nehri üzerindeki bir baraj patlamıştı

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev su altında kalmıştı.

Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı.

Ülkenin diğer bölgelerindeki nehirler de taşmaya başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, hükümete seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı vermişti.

ETİKETLER
Rusya Sel
Sıradaki Haber
Netanyahu, Refah'a kara saldırısını "dünyada hiçbir gücün" engelleyemeyeceğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
İrlanda'da 37 yaşındaki Harris ülkenin en genç başbakanı oldu
17:42
Fransa'dan "Gazze'ye yardım ulaşması için İsrail'e yaptırım uygulanabilir" mesajı
17:35
Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
17:24
Tokat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
17:19
Bakan Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı ile görüştü
16:56
Küçükçekmece Gölü'nde renk değişimi ve kötü koku
Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde suyun rengi değişti
Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde suyun rengi değişti
FOTO FOKUS
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
AKINCI TİHA Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ