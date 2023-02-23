Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya arama kurtarma ekibi ülkesine alkışlarla uğurlandı
[Fotograf: AA]
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerin ardından söz konusu bölgelerde arama kurtarma faaliyeti yürüten Malezya ekibi, Gaziantep'ten ülkelerine alkışlarla uğurlandı.
Malezya'nın depremler sonrası Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplerinin bağlı olduğu Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NADMA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda yer verilen videoya göre, Gaziantep Havalimanı'ndaki vatandaşlar arama kurtarma ekibini uzun süre alkışladı.
Malezya arama kurtarma ekipleri, kendilerini alkışlayan vatandaşlara Türkçe "teşekkürler" karşılığını verdi.
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