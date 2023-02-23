Malezya'nın depremler sonrası Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplerinin bağlı olduğu Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NADMA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda yer verilen videoya göre, Gaziantep Havalimanı'ndaki vatandaşlar arama kurtarma ekibini uzun süre alkışladı.

Malezya arama kurtarma ekipleri, kendilerini alkışlayan vatandaşlara Türkçe "teşekkürler" karşılığını verdi.