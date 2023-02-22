Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İştiyye, Ramallah kentindeki makamında, Filistin'le ilişkilerden sorumlu Margrete Auken başkanlığındaki Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyeti kabul etti. AB Filistin Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff da toplantıda hazır bulundu.

İştiyye, heyete, "işgalcilerin Filistinlilere karşı artan ihlalleri ve bunların sonuncusu olan Nablus'taki katliama" ilişkin bilgi verdi.

Filistin Başbakanı İştiyye, Avrupa Birliği'nden (AB), "İsrail'in saldırılarını sürdürmesine teşvik eden çifte standart politikasına son vermesini ve İsrail'in Filistin'deki uluslararası hukuka yönelik ihlallerini durdurmak için cezai önlemler almasını" istedi.

Avrupa Birliği'ni Filistin devletini tanımaya çağıran İştiyye, İsrail'i Avrupa Parlamentosu heyetinin Filistin ziyaretini, bir İspanyol milletvekilini gözaltına alıp, sınır dışı ederek ve heyetteki başka bir üyeye seyahat vizesi vermeyerek engellemeye çalışmakla suçladı.

İştiyye, bu davranışın "kabul edilemez olduğu ve İsrail'in hukukun üzerinde olmasına izin verilmemesi gerektiğini" vurguladı.

Avrupa heyetinin üyeleri de "AB ve ülkelerinin,1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan iki devletli çözüm ilkesine" inandığını vurguladı.

İsrail askerleri Nablus kentinde 11 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında 11 Filistinlinin öldürüldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "işgal güçlerinin, Nablus'a yönelik devam eden saldırısını" kınamıştı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden Filistin halkına yönelik işlenen suçları ve devam eden saldırıları durdurması için acilen harekete geçmesi ve aktif şekilde İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulunmuştu.