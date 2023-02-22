Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Nablus kentine düzenlediği baskınlarda yaralanan 66 yaşındaki Annan Şevket Inab yaşamını yitirdi.

Açıklamada, böylece İsrail ordusunun Nablus kentinde düzenlediği baskında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yılbaşından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısının ise 62'ye ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusundan Nablus’ta katliam

İsrail güçleri bu sabah, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk 10 Filistinliyi öldürmüştü.