Sağlık Bakanı Abdulla Ameen, başkent Male'de 83 yaşındaki kadın hastanın, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede bugüne kadar toplam 278 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüse yakalanan 17 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 15 Şubat'tan bu yana ilk kez yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 kişide yeni tip koronavirüse rastlandığı ve yeni vakaların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Ülkede 15 Şubat'tan bu yana ilk kez yurt içi kaynaklı bir vakaya rastlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun, aynı zamanda iki aydan fazla süre sonra kaydedilen en düşük günlük vaka artış ı olduğu ifade edildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan ve dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan COVID-19'un bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 220 bin 970'e ulaştı. Virüs nedeniyle 228 bin 251 kişi yaşamını yitirdi.