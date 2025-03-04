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Dünya
AA 04.03.2025 23:31

Mahmud Abbas: Planımız, Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesini öngörüyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Planımız, Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesi ve Filistin yönetimine bağlı kurumların kadrolarının kurulmasının ardından Mısır ve Ürdün'de eğitilerek sorumluluklarını üstlenmesini öngörüyor." dedi.

Mahmud Abbas: Planımız, Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesini öngörüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Abbas, başkent Kahire'de düzenlenen "Filistin" konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından açıklanan Gazze’nin yeniden inşa planını desteklediğini belirten Abbas, Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasını “garanti altına alacak” bu girişime övgüde bulundu.

Abbas, “Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasını sağlayacak şekilde, Mısır-Filistin-Arap planı çerçevesinde Gazze'nin yeniden inşasını destekliyoruz.” diye konuştu.

Filistin davasını tehdit eden ciddi tehlikelerle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Abbas, özellikle Filistin halkının zorla yerinden edilmesi çağrılarına karşı uyarıda bulundu.

Arap Birliği: Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşıyız
Arap Birliği: Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşıyız

Filistin Devlet Başkanı, Gazze'nin yeniden inşasına yönelik girişimleri desteklemesi için ABD Başkanı'na çağrıda bulundu ve sürecin "zorunlu göç olmadan" gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Abbas,"Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin devleti için başkan yardımcılığı makamının oluşturulmasına karar verdik, aynı zamanda Fetih hareketinden ihraç edilen herkes için genel af kararı aldık" bilgisini de paylaştı.

Zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Gazze’nin Filistinlilerin yerinden edilmeden yeniden inşa edilmesini amaçlayan bir plan hazırladıklarını açıklamış ve uluslararası ve bölgesel destek çağrısında bulunmuştu.

Sisi, Mısır’ın Filistin yönetimi ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde kapsamlı bir yeniden inşa planı oluşturduğunu belirterek, Arap Zirvesi'nden bu planı kabul etmelerini istemişti.

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