Maduro, düzenlediği basın toplantısında, Kolombiya hükümetinin, Venezuela topraklarına sığındığını iddia ettiği uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele için özel bir birlik kurma kararını sert dille eleştirerek, özel birliğin, Kolombiya tarafından, "kendi canına kast etmek için kullanılabileceği" açıklmasını yaptı.

"Uyuşturucu kaçakçıları, Venezuela Hükümeti tarafından korunuyor"

Söz konusu birlik tarafından Venezuela’nın egemenliğinin ihlal edilmesi durumunda sessiz kalınmayacağını vurgulayan Maduro, "Ulusal Silahlı Kuvvetlerden, (Kolombiya Devlet Başkanı) Ivan Duque’nin Venezuela hakkındaki 'pervasız' açıklamalarına yanıt vermelerini istediğini" söyledi.

Duque, bu ayının başında yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılarının Maduro yanlısı olduğu için Venezuela hükümeti tarafından korunduğunu öne sürmüştü.

"ABD ile diyaloğa açığız"

Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirilen basın toplantısında, Maduro, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik krizi hafifletmek ve iki ülke arasındaki gerilimi yatıştırmak için ABD ile diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Nicolas Maduro, ABD yönetimi ile diyalog sürecinde, bir iyi niyet göstergesi olarak Venezuela’da tutuklu bulunan Amerikalı vatandaşların serbest bırakıp bırakılmayacağına ilişkin soruya da "Ben bir yargıç ya da savcı değilim, bu konuya karışmamalıyım" dedi.

Bunun yanı sıra Maduro, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun yöneticilerinden 6 ABD vatandaşının yargılandığı davada, şirket yetkililerinin Venezuela’ya karşı casusluk faaliyetinde bulunduğuna ilişkin yeni iddialarda bulunarak tutuklular için, "(ABD’nin) Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanı olarak çalışmaya başladılar" açıklamasını yaptı.

Trump yaptırımları ilişkileri bozmuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde iki ülke ilişkileri, yaptırımlar ve kısıtlamalar nedeniyle sekteye uğramıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Joe Biden’ın 21 Ocak’ta başkanlık görevine gelmesinin ardından ABD ile diyalog sürecine girmek istediklerini birçok yerde ifade etmişti.