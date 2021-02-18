Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da maden ocağı çöktü: 3 işçi göçük altında
İran'ın Kum eyaletinde bir maden ocağının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı.
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Kızılay Sözcüsü Muhammed Hasan Mukaddem, Kum eyaletine bağlı Kehek ilçesindeki bir manganez madeninde çökme meydana geldiğini açıkladı.
Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Madencilere ulaşmak için çalışmalar sürüyor
Mukaddem, "Ekiplerin olayın yaşandığı bölgeye ulaşmasının ardından yapılan ilk değerlendirmelerde 3 işçinin göçük altında kaldığı belirlenmiştir" dedi.
Mukaddem, bölgedeki ekiplerin arama-kurtarma köpeklerinin desteğiyle göçük altında kalan madencilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Etiketler: İran
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