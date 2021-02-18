Kolombiya’nın Antioquia bölgesindeki San Lusi kasabasında yolunu kaybeden inek, kasabadaki devlet hastanesinin acil bölümüne daldı.

İnek, acil odasının köşesine sıkıştırdığı bir kadına saldırdı. Diğer hastalar ise ineğin boynuna bağlı ipi çekerek, kadını kurtarmaya çalıştı.

Bir süre sonra sakinleşen inek, girdiği kapıdan çıkarak hızla uzaklaştı. Yerel medya, olayda 4 kişinin yaralandığını aktardı.

O anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.