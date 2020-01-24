Venezeuala'da ülkeyi 5 yıl yöneten askeri diktatör Marcos Perez Jimenez'in 23 Ocak 1958'de başka bir askeri darbeyle devrilişinin yıl dönümü dolayısıyla, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensuplarınca yürüyüş düzenledi.

Başkent Caracas'ın kuzeybatısındaki Catia semtinden başlayan yürüyüş, tarihi merkezdeki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores önündeki Maduro'nun destekçilerine hitap ettiği mitingle noktalandı.

Maduro'dan taraftarlarına mücadele çağrısı

Madura, buradaki konuşmasında, kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Milletvekili Juan Guaido liderliğindeki muhalifleri hedef alarak, "Ülkeye şiddet ve yaptırımlar getirmekten başka bir şey yapmayan Venezuela sağı ile mücadele ettiğimiz ve zaferlerle dolu bir seneyi geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Maduro, AN için bu yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde taraftarlarına mücadele çağrısı yaptı.

AN'deki muhaliflerin bir kısmı ile kurulan Ulusal Diyalog Masasının, seçimlere yeni bir Ulusal Seçim Konseyi (CNE) ile girilmesi için çalışma yürüttüğünü hatırlatan Maduro, Meksika, Arjantin, Panama, Avrupa Birliği (AB) ve BM’nin bu diyalog masasına katılmasını istedi.

Milletvekili seçimleri için gözlemci çağrısı

Maduro, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten söz konusu milletvekili seçimleri için ülkesine gözlemci göndermesini de talep etti.

Ülkeden çıkış yasağına rağmen önce Kolombiya’ya ardından Avrupa’ya geçen Guaido'nun seyahatlerine de değinen Maduro, Guaido'nun destek arayışlarını "uluslararası mağlubiyet" olarak nitelendirdi.

Guaido'ya zimmetine para geçirdiği suçlaması

Öte yandan Miraflores’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Guaido’yu zimmetine para geçirmekle suçladı.

Rodriguez, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından "ülkedeki insani durum" için kullanılması amacıyla Guaido ve ekibine 435 milyon dolarlık bir ödeme yapıldığını söyledi. Bu paranın hiçbir zaman Venezuelalılar için kullanılmadığını ve Guaido'nun parayı zimmetine geçirdiğini savunan Rodriguez, "Nerede bu para Guaido? Bu paradan 1 dolar da olsa alabilmiş bir Venezuelalı var mı?" ifadelerini kullandı.

Rodriguez, Guaido ve ekibini, ABD'nin muhaliflere devrettiğini açıkladığı Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA ve ABD’deki petrokimya şirketi Citgo'nun paralarını da "iç etmekle" suçladı.

Guaido 19 Ocak'ta ülkeden çıkmıştı

ABD destekli Guaido, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) koyduğu yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçmiş, bu ülkenin başkenti Bogota'da ertesi gün düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Etkinlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Guaido, daha sonra Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirvesine katılmak ve farklı temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya gitmişti.

Kaynak: AA