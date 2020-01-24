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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölüHaber Giriş:
ABD'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
New York kentinde Harlem semtindeki 135'inci Cadde'de silahlı saldırı gerçekleşti.
[Fotoğraf: AA]
Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Olay sonrası saldırgan kayıplara karıştı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: abd silahlı saldırı new yorkSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 04:39