İçinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizi uzun süredir aşamayan Latin Amerika ülkesi Venezuela’dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'nin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı ilan etmesinin ardından tartışmalar sürüyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro darbeyi bozguna uğratacaklarını belirtti.

Maduro'dan bir de diyalog çağrısı geldi. Guaido ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Guaido'nun bu çağrıya olumsuz cevap verdiği belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, tüm diplomatik ilişkileri durdurduğunu açıkladığı ABD ile diğer ilişkilerin süreceğini söyledi.

Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek ABD Büyükelçiliği'nin açık tutulacağını açıklamış ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber