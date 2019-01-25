Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramallah kenti yakınındaki Silvad beldesinde 16 yaşındaki Eymen Osman Ahmed isimli Filistinli çocuk İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurularak şehit edildi.

Açıklamada ayrıca aynı olayda kimliği açıklanmayan başka bir Filistinlinin de İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 3 Filistinlinin Silvad beldesi yakınlarında yoldan geçen İsrail araçlarına taş attığı dile getirilerek, "Taş atan şüphelilere askerler tarafından ateşle karşılık verilmesi sonucu bir şüpheli öldü, bir şüpheli de yaralandı." ifadesine yer verildi.

Saldırıda yaralanan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail güçleri bugün de Ramallah yakınlarındaki El-Muğir beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplanan Filistinlilere müdahale ederek ikisi gerçek, dördü plastik mermiyle 6 kişiyi yaralamıştı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 14 Filistinliyi yaraladı

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 14 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını belirtti.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gösterilere, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yanı sıra Filistinli grupların liderleri de katıldı.

Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA