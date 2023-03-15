Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 02:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Madagaskar'daki tekne kazasında ölü sayısı 34'e çıktı
[AA (Arşiv)]
Madagaskar'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.
Liman ve Denizcilik Ajansından (APMF) yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın uzak toprağı Mayotte Adası'na doğru yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin ülkenin kuzeyinde yer alan Nosy Faly Adası açıklarında alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı.
Yerel basındaki haberlerde, teknede 58 kişinin olduğu ve 24 kişinin kurtulduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Ölü sayısı, kazanın yaşandığı 12 Mart'ta 22 olarak duyurulmuş, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenilmişti.
Etiketler: Madagaskar Düzensiz Göçmenler
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