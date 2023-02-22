Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu kıyılarında etkili olan kasırgadan 16 bin 660 kişi etkilendi.

Kasırga nedeniyle en az 10 bölgede eğitime ara verildi, 4 kişi öldü.

Hint Okyanusu'nda ada ülkesi olan Madagaskar'da yeni başlayan yağış sezonu, nisana kadar devam ediyor.

Ülkede ocak ayında etkili olan Cheneso Fırtınası'nda en az 30 kişi yaşamını yitirmişti.