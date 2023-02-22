Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Madagaskar'daki Freddy Kasırgası'nda 4 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Madagaskar'da etkili olan Freddy Kasırgası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu kıyılarında etkili olan kasırgadan 16 bin 660 kişi etkilendi.
Kasırga nedeniyle en az 10 bölgede eğitime ara verildi, 4 kişi öldü.
Hint Okyanusu'nda ada ülkesi olan Madagaskar'da yeni başlayan yağış sezonu, nisana kadar devam ediyor.
Ülkede ocak ayında etkili olan Cheneso Fırtınası'nda en az 30 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Kasırga
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