İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini durdurduğuna işaret eden İslami, bunun çok taraflı bir anlaşma olduğunu ancak ABD'nin ne anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiğini ne de tarafların işbirliği yapmasına izin verdiğini söyledi.

İslami, "İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini tek taraflı olarak yerine getirmesini amaçlayan yüksek baskılı siyasi eylemleri kabul etmiyoruz. Ajansla güvenlik denetimi çerçevesinde işbirliğini sürdürüyoruz." dedi.

İran'ın yüzde 84 saflıkta uranyum zenginleştirdiğine dair uluslararası medyada çıkan haberlerin ardından UAEA yetkililerinin dün Tahran'a geldiğini aktaran İslami, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileri dünden beri Tahran'dalar ve ziyaret ve incelemelerde bulunuyorlar. Bu incelemeler sayesinde bir müfettişin yanlış izlenimine dayalı olarak oluşturulan belirsizlikler çözülüyor." diye konuştu.

UAEA'nın 1 Şubat'ta üye ülkelere gönderdiği raporunda, "Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştiren iki IR-6 santrifüj dizisi arasındaki ara bağlantıda beyan edilmemiş bir değişiklik" yapıldığının tespit edildiği bildirilmişti. İran ise bir UAEA müfettişinin hatalı bilgilendirme yaptığını ve daha sonra hatasını kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun ardından Bloomberg, 20 Şubat'ta ismi açıklanmayan iki üst düzey diplomata dayandırdığı haberinde, İran'ın nükleer tesislerini denetleyen uluslararası müfettişlerin geçen hafta tesislerde yüzde 84 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum tespit ettiğini duyurmuştu.

UAEA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İran'daki uranyum zenginleştirme seviyeleriyle ilgili medyada yer alan raporlardan haberdar olunduğu ve UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin konu hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendireceği ifade edilmişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve şu ana kadar yüzde 60'ın üzerinde zenginleştirme yapmadıklarını açıklamıştı.