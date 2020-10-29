Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri birçok ülkede büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına

en büyük destek Azerbaycan'dan geldi.

Azerbaycan Milli Meclisi, Türk ürünlerinin alımının teşvik edilmesini istedi.

Rusya Müslümanları Meclisi Başkanı Albir Krganov da Macron'un sözlerini kınadı.

Tüm Müslümanları bu duruma tepki vermeye davet etti.

Fransa İslamofobi İle Mücadele Kolektifi ise tasfiye kararı aldı. Bu karar, Paris yönetiminin derneği kapatma tehdidinin ardından geldi.

"Artık Fransa'da güvende değiliz" diyen dernek yönetimi, başka bir ülkede faaliyet sürdürecek.

"Macron'un Charlie Hebdo dergisine desteği aptalca"

Endonezya, Japonya,Mali ve Bangladeş'te de Müslümanlar, Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi. Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüzlerce kişi Macron aleyhine slogan attı.

İran'da da Fransa'nın İslam karşıtı tutumu protesto edildi. Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Fransa bayrağını ateşe verdi.

İran'ın dini lideri Hamaney de, Macron'un Charlie Hebdo dergisine verdiği desteği ''aptalca'' olarak nitelendirdi.

Pakistan'da protesto gösterisi vardı. Başkent Karaçi'deki Fransa Konsolosluğu önünde toplanan göstericiler pankart açıp, slogan attı.

Fransa'ya bir tepki de Gazze'den geldi. Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan bir grup mühendis, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu protesto etti.