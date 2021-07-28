Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız Polinezyası’na ziyaretine, karşılama töreni damga vurdu.

Macron'u taşıyan uçağın inmesiyle Polinezyalı yetkililer, geleneksel karşılama töreni kapsamında Macron'un boynuna çiçek kolyeleri astı.

[Fotoğraf: AP]

Yürümekte zorlandı

Ancak çiçek kolyeler bununla sınırlı kalmadı. Yerli halk ile bir araya gelen Macron, bir anda onlarca çiçek kolyeyle adeta donatıldı. Çiçeklerin sayısı gittikçe arttı.

Fransız Cumhurbaşkanı, üzerindeki ağırlıkla yürümekte ve başını hareket ettirmekte güçlük yaşadı.

Boynunu kaplayan çiçekler nedeniyle yardıma ihtiyaç duydu. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve Fransız Cumhurbaşkanı için "yürüyen çelenk" benzetmesi yapıldı.