Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 02:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Macron'u çiçeklerle bezediler
[Fotoğraf: AFP]
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, deniz aşırı sömürgesi Fransız Polinezyası’na ziyaretinde adeta çiçeklerle donatıldı. Karşılama töreni sırasında boynuna çok sayıda çiçek kolyesi takılan Macron için "yürüyen çelenk" benzetmesi yapıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız Polinezyası’na ziyaretine, karşılama töreni damga vurdu.
Macron'u taşıyan uçağın inmesiyle Polinezyalı yetkililer, geleneksel karşılama töreni kapsamında Macron'un boynuna çiçek kolyeleri astı.
[Fotoğraf: AP]
Yürümekte zorlandı
Ancak çiçek kolyeler bununla sınırlı kalmadı. Yerli halk ile bir araya gelen Macron, bir anda onlarca çiçek kolyeyle adeta donatıldı. Çiçeklerin sayısı gittikçe arttı.
Fransız Cumhurbaşkanı, üzerindeki ağırlıkla yürümekte ve başını hareket ettirmekte güçlük yaşadı.
Boynunu kaplayan çiçekler nedeniyle yardıma ihtiyaç duydu. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve Fransız Cumhurbaşkanı için "yürüyen çelenk" benzetmesi yapıldı.
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa
Son Haberler
- 02:57
- 02:16
- 02:02
- 01:37
- 01:23
Sıradaki Haber
Nijerya'da kolera salgını: Ölü sayısı 479'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz