Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, İslam karşıtı sözleri sonrası tepkiler dinmiyor.

Fransa'da Toulouse kenti Başpiskoposu Robert Le Gall de Macron’a tepki gösterdi.

Hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasını "tehlikeli" olarak niteleyen Le Gall, bunun Müslümanlara ve aynı zamanda Hristiyanlara karşı yapıldığını vurguladı.

İfade özgürlüğünün sınırları olduğuna dikkat çeken başpiskopos, "Dinlere hakaret etme hakkını kendinizde göremezsiniz." dedi.

İslam karşıtı olaylar artıyor

Macron'un sözlerinin ardından Fransa’da İslam karşıtı olaylar artıyor. Başkentin güneydoğusunda, Châteaudun'daki bölgesindeki Mevlana Camii'ne yönelik kundaklama girişimi yaşandı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fransa’nın güneyindeki Nimes kentinde, bir esnaf markete başörtülülerin girmesinin yasak olduğuna dair yazı astı.

Yazının tepki çekmesinin ardından hakkında soruşturma başlatıldı.

Belçika'da bir ilkokul öğretmeni ise öğrencilerine Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürü gösterdi.

Velilerin şikayeti üzerine öğretmen açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Tepkiler yükselmeye devam ediyor

Libya, Pakistan ve Irak gibi çok sayıda ülkede Macron'u protesto için gösteriler düzenlendi.

Kanadalı Müslümanlar da, Fransa ve Macron’un İslam karşıtlığını protesto etti. Toronto kentinde Fransa Başkonsolosluğu'nun önünde gerçekleştirilen protestoda, "Peygamberimiz onurumuzdur", "Müslümanları terörize etmeyi durdurun", "İnançlara saygı’" yazılı pankartlar taşındı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Vidodo, Macron'un Müslümanları hedef alan sözlerini kınadı.

Tüm yaşananlara karşın Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'nın, özgürlük ülkesi olduğu için hedefe koyulduğunu iddia etti.